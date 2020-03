IL CASO

TREVISO Il contagio è avvenuto sulla pista da ballo, in un club di danze latino americane di Ferrara. Lontano dunque dal reparto di Geriatria del Ca' Foncello di Treviso, focolaio da cui sembra essere iniziato tutto, almeno nella Marca. Due trevigiani risultati positivi al Covid19 hanno infatti contratto il virus frequentando un locale in Emilia Romagna. Ma nono sono gli unici. Il collegamento, scoperto dai medici dell'Ulss 2, ha aperto un nuovo filone d'indagine, dal punto di vista epidemiologico, in cui rientrano anche altri due pazienti ricoverati nei giorni scorsi a Rovigo: si tratta di un 50enne appassionato di milonga, le cui condizioni sono già in miglioramento e per il quale è scattato dopo il ricovero l'isolamento a casa, e di un 82enne, tuttora sotto osservazione in ospedale, che dopo una serata di ballo latino americano a Ferrara è andato ad allenarsi in palestra, subito chiusa in attesa di accertamenti.

Ovviamente al momento non si può escludere che altre persone siano rimaste contagiate tramite lo stesso canale. «Abbiamo un altro focolaio collegato a un club di danze latino-americane di Ferrara conferma Anna Pupo, responsabile del servizio Promozione e gestione attività vaccinale dell'Ulss 2 Marca Trevigiana lì hanno trovato delle persone positive al coronavirus. E abbiamo avuto un collegamento epidemiologico anche qui a Treviso». Fino a questo momento la maggior parte dei contagi emersi nella Marca era collegata al focolaio esploso nel reparto di Geriatria dell'ospedale di Treviso. Adesso le cose stanno cambiando.

Ad oggi nella Marca è stata confermata la positività di 109 persone al nuovo coronavirus. Una quindicina di queste, però, non derivano dal cluster del Ca' Foncello. A Rovigo i positivi sono per ora fermi a 4. «Abbiamo dei contagi che arrivano anche da aree esterne alla provincia spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria trevigiana ovviamente non si possono fermare le persone. E in alcune situazioni si possono originare dei contagi».

