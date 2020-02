IL CASO

TREVISO Ha chiesto Oliviero Toscani a Un giorno da pecora: «Ma a chi interessa se casca un ponte?». Fra i tantissimi altri, anche ad Alessandro Benetton, che ieri ha preso clamorosamente le distanze dal fondatore (insieme a suo padre Luciano) di Fabrica, il centro culturale alle porte di Treviso a cui venerdì scorso avevano fatto visita le Sardine, riaccendendo le polemiche sul crollo del Morandi. «Mi dissocio fortemente dalle affermazioni fatte», ha scritto l'imprenditore via social, lo stesso canale su cui un mese fa aveva rivendicato con orgoglio i propri no professionali alla dinastia di Ponzano Veneto, lanciando un messaggio che sembrava guardare pure al presente e al futuro dei suoi rapporti con il gruppo di famiglia.

LE PAROLE

Tutto era cominciato lunedì su Radio 1, quando Toscani aveva risposto così alle domande del giornalista Giorgio Lauro, che lo incalzava sulle colpe della tragedia di Genova: «Noi come Fabrica con le Autostrade non abbiamo proprio niente da fare... Benetton sì, ma è azionista di una società della quale la famiglia ha un 30%, ma anche lei lì a Un giorno da Pecora se ha investito in banca, magari anche lei è un azionista. Magari non grande come Benetton, ma allora anche lei è responsabile della caduta? Ma a chi interessa che caschi un ponte? Ma smettiamola...». Replica del conduttore: «Beh insomma, alle persone che sono morte, per esempio interessa». Contro-replica del creativo: «No, sì sì, vabbè. Comunque non mi interessa questa storia qui». Parole a cui è seguita un'indignazione corale, a cui ha dato il la Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime Morandi: «43 morti innocenti per lui conteranno poco, ma per noi erano tutto».

IL POST

Nel frattempo, sul proprio profilo Instagram, il 55enne Benetton aveva pubblicato una foto dell'amata Cortina d'Ampezzo. Così, fra i commenti sulle montagne, ieri mattina è apparso l'auspicio di un follower: «Spero in un comunicato dove la famiglia si dissoci dalle dichiarazioni a dir poco vergognose dell'amico Toscani...». La dynasty no, ma Alessandro sì, oltretutto nel giro di appena un quarto d'ora: «Come ho sempre ricordato in più occasioni io ho scelto quasi 30 anni fa di essere un imprenditore indipendente dalla mia famiglia. Ad eccezione di un brevissimo periodo mi sono sempre ed unicamente dedicato alla mia attività. E di questa vivere (probabile refuso per: vivo, ndr.). 21 Invest. Ho quindi scelto di non commentare mai su attività che non mi riguardassero. Sicuramente in questo caso mi dissocio fortemente dalle affermazioni fatte da Toscani». Poco dopo il post è stato rimosso dall'utente che aveva lanciato il tema, ma Benetton junior l'ha ripetuto altre due volte, a scanso di qualsiasi equivoco. Una determinazione che evidentemente mostra la sua volontà di sconfessare il fotografo, ma pure di marcare ancora una volta la distanza dal proprio ceppo.

LE REAZIONI

Intanto sono furiose le reazioni a Toscani. Giorgia Meloni (Fdi) parla di «agghiaccianti parole», Matteo Salvini (Lega) gli dice «vergognati», Giovanni Toti (Cambiamo!) lancia l'hashtag «#anointeressa». Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade, è netto: «La tragedia del Morandi è stata e sarà sempre una tragedia gravissima e ingiustificabile». Vito Crimi (Movimento 5 Stelle) non fa però sconti: «Il Governo non abbia tentennamenti e agisca rapidamente per revocare le concessioni ad Aspi». L'unico a difendere pubblicamente Toscani è Michele Anzaldi: «Bastano poche parole per cancellare la storia di uno degli artisti italiani più noti nel mondo?». In un tweet, infatti, lì per lì il creativo afferma: «Mi dispiace che parole estrapolate e confuse possano far pensare una follia come quella che a me non interessi nulla del Ponte». Poi però il toscano fa retromarcia su Radio Capital: «Sono umanamente distrutto, mi scuso nel modo più profondo». E a scaricarlo, alla fine, sono pure le Sardine: «Chiediamo a Oliviero Toscani e Luciano Benetton di non strumentalizzare ulteriormente più questa vicenda che purtroppo grava su cicatrici ben più grandi».

Angela Pederiva

