IL CASO

TREVISO È stata questione di secondi. Ha visto il bambino di sei anni seduto accanto a lui sulla seggiovia scivolare nel vuoto, quando ormai il suolo distava non meno di una decina di metri. Non ha pensato a nulla, ha solo allungato il braccio afferrando la prima cosa che gli è capitata a tiro, nello specifico il bavero della giacca a vento del piccolo, paralizzato dal terrore. E lo ha tenuto così, sospeso nel vuoto, per quasi cinque minuti. Fino a quando non è stato possibile farlo cadere in modo controllato, in un punto più basso e con l'aiuto di qualcuno. Al bimbo, veronese, è andata anche bene, se l'è cavata con una frattura a tibia e perone di una gamba. Adesso si trova ricoverato in condizioni non gravi all'ospedale Santa Chiara di Trento, ma presto verrà trasferito nella sua Verona.

LA DINAMICA

Un'avventura incredibile e terribile quella vissuta da Michele Pagliaro, 45 anni, medico dermatologo romano ma residente a Treviso da ormai tanti anni dove lavora nella clinica San Camillo oltre a gestire un ambulatorio poco fuori città, ed ex ufficiale dell'Aeronautica. Si trova a Brentonico, provincia di Trento, in vacanza con la sua famiglia dove suo malgrado è diventato protagonista di un salvataggio spettacolare. «Questa mattina (ieri ndr) - racconta Pagliaro - sono salito sulla seggiovia Montagnola. È un impianto di risalito non coperto, di quelli a quattro posti con la barra. Assieme a me c'erano tre bambini che non conoscevo, probabilmente allievi della scuola di sci del posto. Accanto avevo il piccolo, di sei anni. Quando l'impianto si è messo in moto iniziando la salita verso la pista, il bambino ha cominciato a scivolare. Non so perché, forse era seduto troppo in avanti. Eravamo già molto alti quando ho capito che stava per cadere. A quel punto ho allungato il braccio, ho praticamente afferrato il piccolo al volo prima che precipitasse iniziando a gridare di fermare l'impianto». Ma nessuno lo ha ascoltato. Pagliaro si è così trovato a sorreggere il bambino, ormai terrorizzato, e praticamente sospeso nel vuoto. Una situazione che non poteva durare a lungo.

AIUTI

«Per arrivare alla cima mancava ancora molto, non ce l'avrei mai fatta a resistere a lungo in quella posizione», ammette il medico. La situazione di pericolo non è però sfuggita a un gruppo di maestri da sci che, dalla pista, stavano osservando pietrificati la scena. «Ho visto che si stava avvicinando un punto con un rialzo, una zona di sosta per i bambini, dove l'altezza dalla pista sarebbe stata di soli 3-4 metri. Gli istruttori si sono messi sotto per prendere il bambino o quanto meno per attutirne la caduta, così ho potuto con grande attenzione lasciarglielo. Erano già passati almeno quattro minuti, non avrei retto ancora per molto. È stato un grande sforzo». A quel punto, al medico trevigiano non è restato altro che arrivare alla fine delle corsa e tornare subito indietro per sincerarsi delle condizioni del piccolo. Nel frattempo erano sopraggiunti altri due medici per portare i primi soccorsi. «Sono stato ufficiale medico dell'Aeronautica - racconta - ho partecipato anche a varie operazione all'estero, dove mi è capitato di soccorrere dei bambini. Ho una figlia di quattro anni e mezzo e sono particolarmente preso da queste cose. Per fortuna, alla fine, è andato tutto bene».

