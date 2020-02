IL CASO

TREVISO «Don Paolo e don Livio sono educatori di indiscussa integrità morale ed alto profilo spirituale».

Gli ex alunni del Seminario di Treviso difendono a spada tratta don Paolo Carnio e don Livio Buso, i due parroci accusati dal 48enne padovano Gianbruno Cecchin, alunno dell'istituto religioso quando aveva 19 anni, quasi 30 anni fa, di abusi sessuali. Centocinquanta ex seminaristi della Diocesi trevigiana, oggi sacerdoti, hanno firmato una lunga lettera pubblicata integralmente sul settimanale diocesano La Vita del Popolo in cui esprimono, «con cuore grato», «tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza» ai due prelati, all'epoca dei fatti contestati responsabile della Comunità Vocazionale del seminario ed assistente, e oggi alla guida rispettivamente delle parrocchie di San Donà di Piave e San Martino di Lupari.

«Alcuni di noi hanno vissuto in seminario insieme alla persona che ora, inspiegabilmente, sta lanciando gravi accuse contro don Paolo e don Livio - si legge nella missiva seguita dai nomi di tutti i firmatari -. L'esperienza formativa che abbiamo vissuto nel Seminario diocesano, a stretto contatto con gli educatori di cui si parla, è stata caratterizzata da profondo rispetto e ci sentiamo di testimoniare che esiste un'altra storia: a loro va tutta la nostra stima e fiducia».

LA DENUNCIA

Ieri alle 10 Gianbruno Cecchin e il suo legale, l'avvocato Laura Bortolamei, hanno depositato in Procura a Padova una denuncia a carico di ignoti per minacce aggravate. Nessun riferimento ai presunti abusi di cui il 48enne ha parlato, anche sulle tivù nazionali, nei giorni scorsi, costringendo così la Diocesi di Treviso ad avviare un'indagine interna. «Era proprio questa l'intenzione del mio assistito - ha detto l'avvocato Bortolamei -, fare in modo che venissero effettuati degli accertamenti a livello ecclesiale». Un passo indietro dopo il clamore suscitato e l'annuncio di una querela per calunnia e diffamazione nei suoi confronti da parte don Livio? «Assolutamente no - continua il legale - ma le violenze sessuali, dopo così tanti anni, sono prescritte. E l'obiettivo di Cecchin era un altro: smuovere le acque all'interno del Clero trevigiano. Diverso discorso è per le minacce». Si tratta di due missive, apparentemente stampate a computer, che gli sarebbero state recapitate nella cassetta delle lettere della sua abitazione, a Galliera Veneta. «La prima l'ho ricevuta nel 2012, quando don Livio è giunto a San Martino di Lupari - ha precisato il 48enne -, le seconda l'ho ricevuta a gennaio». Nell'esposto però è citato anche un altro episodio, in cui Cecchin, sarebbe stato avvicinato da un uomo che gli avrebbe intimato di tacere quanto accaduto in seminario, pena la sua vita. E avrebbe ricevuto una telefonata minatoria, dall'identico contenuto, qualche mese dopo.

TOTALE FIDUCIA

A Treviso chi ha frequentato il seminario tra il 1990 e il 1991 di Cecchin si ricorda bene. In molti lo descrivono come un ragazzo dal carattere riservato, isolato dal resto dei giovani, talvolta anche per questo preso di mira da alcuni giovani. «Raccontava spesso storie poco credibili, c'era chi lo prendeva in giro purtroppo - lo ricorda un ex compagno di studi -, e al termine del primo anno gli è stato detto, e si trattava di un consiglio paterno, che il percorso in seminario non era per lui». Cecchin ha ribadito di avere pure le prove delle violenze subite, «che non ha mai fornito a nessuno» ha ribattuto la Diocesi di Treviso, che ha avviato l'indagine interna sottolineando però che i due sacerdoti accusati sono «persone stimate sulla cui correttezza non è mai stato sollevato il minimo sospetto». Impossibile, per i 150 firmatari della lettera, che gli abusi si siano consumati senza che nessuno si sia mai accorto di nulla. «La vita che abbiamo trascorso in Seminario, in particolare per quanti di noi sono stati nella Comunità Vocazionale, è stata sempre caratterizzata da uno stile molto familiare, sia per i tanti momenti comunitari che per la disposizione degli spazi - si legge nella lettera -. Qualunque strana situazione difficilmente sarebbe potuta rimanere nascosta. Abbiamo vissuto in un ambiente sereno dove c'era fiducia tra di noi e verso gli educatori; comprendevamo, anche senza dircelo, quali erano le normali difficoltà che ciascuno stava vivendo nel suo cammino vocazionale. Sentiamo dunque di poter interpretare il pensiero di molti nell'esprimere a don Paolo e a don Livio tutta la nostra stima e fiducia; siamo solidali con il loro dolore, e allo stesso tempo fiduciosi che la limpidezza della loro vita e del loro ministero possa portare a una rapida chiarificazione dei fatti».

