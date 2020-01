IL CASO

TREVISO «Come i soci e gli azionisti anche i dipendenti furono tratti in inganno da Consoli e dai vertici sul reale stato di Veneto Banca e sul valore delle azioni che venivano collocate». Nelle parole del pm Massimo De Bortoli c'è tutto il perché il personale delle filiali non è finito nel troncone d'inchiesta sul crac dell'ex popolare che riguarda le presunte truffe nei confronti dei risparmiatori: manca l'elemento soggettivo della truffa. «Pur rilevando che nella vendita sono state utilizzate tecniche di collocamento che hanno indubbiamente violato il protocollo previsto dalla Consob sulla vendita di strumenti finanziari - afferma De Bortoli - i dipendenti non sapevano che il valore delle azioni che stavano piazzando era stato gonfiato di almeno il 40%. A loro Consoli, in più occasioni, aveva detto che la quotazione dei titoli era stata validata dalla Banca d'Italia e rispondeva a un calcolo che era stato compiuto da consulenti esterni. Nei vari incontri i vertici spiegarono ai lavoratori che l'unico problema era rappresentato dalla necessità di patrimonializzare la banca a causa dell'effetto dei crediti deteriorati ma che le prospettive erano ottime e che le azioni di fatto avrebbero potuto solo aumentare di valore. Tanto che moltissimi dipendenti di Veneto Banca continuarono in quegli anni ad acquistarle, alcuni mettendoci persino tutti i risparmi che avevano».

Eppure nella chiusura delle indagine i pm non sono teneri nei confronti delle modalità con cui avvenne il collocamento. «Nella relazione con la clientela - scrivono infatti De Bortoli e la Cama - venivano posti in essere artifici e raggiri ai danni di persone non in grado, per livello di istruzione, per età avanzata, per tipologia di professione, di valutare correttamente il rischio connesso all'investimento». Oppure venivano indicati dati non rispondenti alla realtà, con particolare riferimento alla propensione al rischio del cliente o anche alla falsa indicazione di aver somministrato il questionario per la profilazione del rischio. Come anche l'apposizione di firme false o cambiamenti del contratto dopo la stipula e la sottoscrizione. «Comportamenti - precisa però De Bortoli - che non configurano l'ipotesi di reato della truffa. Al massimo è materia per le cause civili, viste le violazioni delle norme previste dalla Consob».

Sul punto il pubblico ministero non ha dubbi: «Diciamo anche che siano state fatte carte false per vendere le azioni ma lo si è fatto per la necessità di rispondere alle pressanti indicazioni dei vertici rispetto a un prodotto che si riteneva fosse di qualità. Nel momento in cui la rete di vendita e le filiali spingono per il collocamento, la prospettazione che hanno i dipendenti è che le azioni siano un buon affare, che si tratti di un investimento al riparo dai rischi. Si può discutere astrattamente sulle forzature ma questo non significa ci siano responsabilità penali».

«Può essere che non si tratti di truffe - è invece la tesi di Andrea Arman, del coordinamento Don Torta che raccoglie buona parte degli ex azionisti di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza - ma quantomeno è evidente che il personale della banca ha preso in giro un sacco di persone. A chi raggiungeva i budget di vendita veniva non solo riconosciuta una gratificazione in denaro sotto forma di bonus ma c'erano anche le promesse di promozione di carriera. Dal punto di vista etico è una cosa che urla vendetta: come si possono vendere azioni a un anziano di 80 anni quando per una persona di quella età lo sanno tutti che l'investimento da fare, ammesso che ci siano le condizioni, è quello nell'obbligazionario? Per utilità personale tanti dipendenti si sono voltati dall'altra parte, dimenticandosi che operazioni come le baciate sono moralmente sbagliate e vietate dalla legge. Se non è truffa questa di sicuro siamo al limite». «Non siamo stati i complici di Consoli - ribatte Massimiliano Paglini, oggi segretario amministrativo della Cisl Belluno Treviso e al tempo dei fatti segretario generale dei bancari della First e segretario del sindacato bancari all'interno di Veneto Banca - tra gli ex dipendenti della banca c'è chi ha perso tutto. Cosa sapevamo noi? Che la banca andava bene, che una volta risolto il problema della patrimonializzazione si sarebbe ripartiti con grandi piani di sviluppo. Se qualcuno ha venduto usando tecniche aggressive e scorrette ha senza dubbio sbagliato ma il problema è l'etica dell'impresa, che poi costringe i lavoratori a conformarsi».

