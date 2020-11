IL CASO

TREVISO Autostrade non è il mio mestiere. Detto questo, trovo vergognoso e inaccettabile quello che abbiamo letto in questi giorni e nessuno può rimanere indifferente rispetto a quanto è stato scritto. A mettere nero su bianco queste parole su Instagram non è un cittadino qualsiasi, ma Alessandro Benetton, il figlio di Luciano, esponente di punta della seconda generazione della dinastia trevigiana e fondatore di 21 Investimenti, società di investimenti protagonista negli ultimi anni di numerose operazioni di rilancio aziendale. Alessandro ha voluto scendere in campo e prendere posizione sulle novità emerse dall'inchiesta della Procura di Genova che ha portato a sei misure cautelari, tra cui gli arresti domiciliari per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci.

LA DISTANZA

Interrogato da un follower in merito al silenzio assordante della famiglia rispetto a quanto emerso dall'inchiesta e alle intercettazioni pubblicate sui giornali, Alessandro ha voluto marcare in maniera netta la sua distanza, anzi la sua estraneità, da ogni punto di vista, alla gestione di Autostrade.

I social però si sono divisi sulle parole di Alessandro. Da un lato c'è chi ritiene che il nome dei Benetton sia stato infangato ogni ragionevole misura e chi invece ribadisce che, almeno in linea di principio, l'estraneità alla vicenda Autostrade dal punto di vista giuridico non sollevi dalla responsabilità morale. Ieri in un commento ai caffè di Alessandro, un format utilizzato dal manager per dialogare con il popolo del web, Benetton è stato chiamato in causa in merito alle intercettazioni uscite in questi giorni. E ha deciso di prendere una posizione molto netta.

IL FUTURO

Personalmente - scrive Alessandro Benetton - sono stanco di continuare a precisare che io con Autostrade non ho nulla a che fare. Faccio l'imprenditore in proprio e di questo vivo. Come ho più volte ripetuto, ad esclusione di una parentesi, breve perché non ci siamo trovati, ho scelto tanti anni fa di fare un percorso indipendente, e non ho mai commentato riguardo alle aziende del perimetro della mia famiglia.

Dopo le intercettazioni pubblicate, già la scorsa settimana Alessandro Benetton e i suoi cugini Sabrina, Christian e Franca erano stati raggiunti da una mail di Gianni Mion, molto amareggiato dalle interpretazioni date ad alcune sue frasi intercettate. «Sono disponibile a andarmene quando voi lo deciderete» è stato, in estrema sintesi, il messaggio che il manager ha inviato ai quattro discendenti dei fondatori dell'impero Benetton.

Una disponibilità a farsi da parte e ad agevolare l'avvio di un nuovo ciclo che la famiglia sembra intenzionata ad accettare ma che finora non ha trovato riscontro in scelte operative. Anche il consiglio di Edizione, svoltosi lunedì scorso, non ha fatto emergere da questo punto di vista alcuna novità: Mion continua ad essere presidente di Edizione. Ora si tratterà di vedere come queste dichiarazioni di Alessandro verranno prese dagli altri membri della famiglia e se contribuiranno, o meno, ad accelerare alcune decisioni.

Elena Filini

