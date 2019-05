CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTORINO Francesco Polacchi, l'editore di estrema destra espulso dal Salone del libro con il suo stand, si presenta all'ingresso del Lingotto e improvvisa un comizietto: «Non mi piego alla tirannia del pensiero unico. Colpiscono me per colpire Salvini». Di cui per le edizioni Altaforte il Polacchi ha stampato il dannatissimo libro-intervista che grazie alla pubblicità demonizzante dell'intellettualissimo comitato di liberazione nazionale da CasaPound sta quasi arrivando, in pochi giorni, al record di vendite di quasi 10 mila copie. E...