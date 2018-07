CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOSi chiama effetto domino l'ultimo spauracchio dell'Europa alle prese con l'immigrazione illegale. La minacciata chiusura del Brennero da parte austriaca dopo l'accordo notturno in Germania tra Angela Merkel e il suo ministro dell'Interno Seehofer (che prevede di respingere i richiedenti asilo alla frontiera con l'Austria, collocarli in centri di transito al confine e poi espellerli verso i Paesi di primo approdo come l'Italia) spinge Matteo Salvini ad avvertire che in quel caso anche l'Italia sarebbe costretta a fare controlli al...