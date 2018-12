CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOSCHIO (VICENZA) Una messa alla prova nel senso letterale della parola. Una sorta di tentazione a cui resistere per poter espiare la propria pena. Così il noto dj che viene fermato alla guida con troppo alcol nel sangue per redimersi dovrà svolgere lavori socialmente utili in una enoteca. Circondato da ettolitri di buon vino dovrà dimostrare di non cedere alle lusinghe di Bacco. Detta così sembra uno scherzo, in realtà è tutto vero e a deciderlo è stato un giudice del tribunale di Trieste dove si snoda l'intera vicenda.IL...