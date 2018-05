«Il caso Savona? Un pretesto per far saltare il banco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONFRONTOVENEZIA «Un pretesto per far saltare il banco». Questo ha rappresentato la proposta a ministro di Paolo Savona, l'economista sostenitore della possibilità di uscire dall'euro che Lega e M5s volevano nel governo di Giuseppe Conte. Ma adesso che gli italiani saranno richiamati alle urne, e a quanto pare a brevissimo, bisognerà fare «chiarezza». Sull'euro così come sulle tematiche europee. È quanto ha affermato la dem Maria Elena Boschi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, in occasione, ieri pomeriggio all'Ateneo...