IL CASOROVIGO Una lite finita in tragedia. Il 51enne Giuseppe Vincenzo Canzoneri, disoccupato, con alle spalle alcuni precedenti giudiziari, è stato ucciso l'altra sera con una bottigliata in testa dalla compagna Romina Soragni, 36enne, veneta, originaria del Polesine. Il delitto si è consumato in via Pagliarelli a Prizzi, un comune del Palermitano. L'omicidio è avvenuto giovedì sera e la donna è stata arrestata venerdì mattina. Secondo...