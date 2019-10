CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROVIGO Un uomo, una donna e un altro uomo. E i genitori del primo che lo accompagnano a casa del secondo, dove lei è andata a vivere, per vendicare l'affronto a suon di botte e per riprendersi il maltolto, che in questo caso però è una persona, una ragazza di 24 anni. Lei sarebbe stata picchiata e rapita dagli ex suoceri e dall'ex compagno, che le avrebbero anche tagliato i capelli come si usava arcaicamente in caso di adulterio. Una storia con molte ombre che si è snodata a cavallo della provincia di Mantova e di quella di Rovigo,...