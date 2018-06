CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROVIGO Sporgerà denuncia la famiglia del bambino assalito in campo da un altro genitore durante una partita di calcio disputata tra ragazzini di undici anni, decisa a far valere la propria verità ribadendo che l'adulto ha dato uno schiaffo e il ragazzino non è un bullo, ma era stato bullizzato a sua volta.A parlare del brutto episodio avvenuto sabato scorso a Badia Polesine, in provincia di Rovigo, nel corso di un torneo per giovanissimi calciatori è stavolta il papà del ragazzino preso di mira dal genitore che ha invaso il campo...