IL CASOROVIGO Slitta al 27 settembre la decisione del giudice per le udienze preliminari sulla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ex consigliere di Stato Francesco Bellomo e dell'ex pm della Procura di Rovigo, il padovano Davide Nalin, il primo destituito, il secondo sospeso e collocato fuori ruolo, accusati di atti persecutori e lesioni personali gravi in concorso, nei confronti di una 32enne di Piacenza, borsista della scuola di formazione giuridica avanzata Diritto e scienza, specializzata nella preparazione al concorso in...