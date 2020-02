IL CASO

ROVIGO «Finalmente un segnale di giustizia per mio fratello. Quando mi è stato comunicato quale fosse stata la decisione della Corte di Cassazione, sono andato al cimitero ed ho dato la buona notizia a mia mamma, che si è spenta il 24 novembre e che ci teneva tantissimo a questo riconoscimento, più che altro per un aspetto morale». Così Diego Foresti, ben noto per le sue battaglie politiche sotto le insegne del partito di Rifondazione comunista, del quale è segretario polesano, commenta la sentenza che ha riguardato una storia dolorosa vissuta dalla sua famiglia. In particolare, suo fratello, Willi Foresti. Che oggi avrebbe 48 anni. Ma la cui vita si è interrotta tragicamente quando ne aveva appena 21, nel 1993, a causa di una meningite contratta mentre era militare di leva alla caserma Pierobon di Padova, pochi giorni prima del congedo.

LA SENTENZA

E a 23 anni di distanza, la battaglia dei suoi familiari, per ottenere il riconoscimento dei benefici previsti in favore dei soggetti equiparati alle vittime del dovere, ha conosciuto una svolta improvvisa: la sentenza della Cassazione che ha annullato con rinvio, la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, che nel 2017 aveva negato il riconoscimento richiesto, ribaltando la sentenza di primo grado, emessa nel 2015 dal giudice del Lavoro di Rovigo Silvia Ferrari, che era stata invece favorevole ai tre fratelli Foresti, Tiziano, Diego e Alfredo, ed alla mamma Angela. Nel giudizio di secondo grado, infatti, la domanda del riconoscimento era stata rigettata, affermando che, «quale militare di leva con mansioni di addetto alla lavastoviglie della cucina di truppa, il Foresti non avesse operato in particolari condizioni ambientali od operative tali da giustificare l'applicazione dell'articolo 1 comma 564, che equipara talune categorie ai fini del godimento dei benefici riservati alle vittime del dovere».

Sulla dolorosa, lunga e tormentata vicenda erano state fatte, in passato anche interrogazioni parlamentari. Nel 1993 l'onorevole Giovanni Russo Spena, di Rifondazione Comunista, domandava al ministro della Difesa, fra le altre cose, se le cause del contagio da listeria non dovessero essere individuate nello stato igienico-sanitario della caserma di Padova.

A MATTARELLA

Sette anni dopo nuova interrogazione, sempre di Russo Spena, al ministro della Difesa, che all'epoca, era il 2000, era l'attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sul perché tutto fosse ancora fermo a sette anni dalla morte del giovane soldato. «Si tratta - rispondeva Mattarella - di pratiche complesse la cui istruttoria richiede di per sé tempi tecnici abbastanza lunghi che peraltro risentono anche della notevole quantità di istanze da trattare, ciascuna delle quali rappresenta ovviamente un caso a sé». Un ventennio dopo, tutto è ancora in ballo. «Al di là degli aspetti prettamente giuridici rimarca Foresti e della speranza di un ultimo segnale di giustizia che metta un punto definitivo e concluda positivamente l'iter di questa tragica storia, quello che posso dire è che non ho mai capito la scelta dei due ministeri, della Difesa e dell'Interno, di impugnare la sentenza di primo grado. A noi interessava e continua a interessare che sia fatta giustizia per mio fratello e che sia riconosciuto come vittima del dovere. Perché quella meningite l'ha presa mentre faceva il servizio militare. Fra l'altro, la cosa più assurda è che non avrebbe nemmeno dovuto farlo il militare, perché era il quarto fratello maschio. Speriamo davvero che finalmente si possa arrivare alla positiva conclusione di questa lunghissima e dolorosa vicenda, per mio fratello e anche per mia mamma. Per lei era diventata una questione molto importante, anche per ricordare Willi». Un ragazzo morto troppo presto. Per un batterio che lo ha attaccato e sconfitto mentre vestiva la divisa dello Stato italiano.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA