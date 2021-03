IL CASO

ROVIGO Ci sarà un nuovo giudizio disciplinare nei confronti di Davide Nalin, per il caso delle borsiste della scuola per aspiranti magistrati di Francesco Bellomo, e il «tribunale delle toghe» del Csm dovrà rivalutare anche l'«abuso della qualità di magistrato» da cui l'aveva assolto.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno accolto il ricorso del procuratore generale che chiedeva sul punto una nuova pronuncia e respinto quello della difesa dell'ex Pm di Rovigo che aveva impugnato la condanna relativa alla partecipazione alla scuola di Bellomo. Nel settembre scorso la sezione disciplinare del Csm aveva assolto Nalin dall'accusa di aver usato la sua autorevolezza per indurre le borsiste ad accettare clausole vessatorie, sanzionandolo comunque alla sospensione per due anni dalle funzioni e al trasferimento al tribunale di Bologna (come sollecitato dalla procura generale), per aver partecipato alla gestione della scuola di formazione giuridica.

Secondo il ricorso del procuratore generale, accolto dalle Sezione Unite, con una «assoluta omissione motivazionale», la sentenza disciplinare ha ritenuto che non ci fosse «abuso della qualità di magistrato». Per il pg è infatti dimostrato che egli indusse alcune ragazze iscritte al corso a rispondere ad un test sul valore dei fidanzati e a sottoscrivere il dress code (tacchi alti, e minigonna) e l'illecito disciplinare dell'abuso della qualità di magistrato sarebbe dimostrato dallo stesso «timore reverenziale ingenerato nelle giovani borsiste».

Ad avviso della Cassazione la sentenza disciplinare non ha esaminato «nella loro globalità» una serie di elementi che pure emergono dalla ricostruzione operata dalla stessa sezione disciplinare del Csm e per questo ha rinviato gli atti «affinché dia conto con una più congrua motivazione delle ragioni della propria decisione».

Respinto invece il ricorso di Nalin, che ha sostenuto di non aver avuto ruolo «organizzativo» o di gestione economica nella scuola, ma solo una collaborazione di «carattere scientifico» con la rivista collegata. Ma le Sezioni Unite ricordano che è vietata la partecipazione, a qualsiasi titolo, alla gestione economica, organizzativa e scientifica dei corsi di formazione per la preparazione all'esame in magistratura.

