IL CASOROVIGO «Buttate pajazzo, buttate». Una frase urlata, con le mani attorno alla bocca, all'indirizzo dell'uomo che mercoledì pomeriggio ha scavalcato il parapetto del ponte sull'Adige della Statale 16, che congiunge Boara Polesine con Boara Pisani, rimanendo in equilibrio instabile, per circa due ore e minacciando di lanciarsi di sotto. Non una frase isolata, di una persona spazientita perché il traffico è stato interrotto per circa due ore. Una frase ripetuta più volte e da più persone: «Ha paralizzato tutta la strada, che si...