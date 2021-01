IL CASO

ROVIGO Avrebbe ustionato la mano del figlio con una forchetta incandescente per un disegno vergato sul muro di casa. Autore della violenza, un marocchino che abita ad Adria, denunciato, nei giorni scorsi, per maltrattamenti grazie alla segnalazione di una cognata residente all'estero. A lanciare l'allarme era stata infatti una chiamata di quest'ultima alla polizia di Adria: aveva raccontato la forte preoccupazione per la situazione in cui si trovavano la sorella e i nipoti del marito, costretti a subire ripetuti maltrattamenti verbali e fisici.

La polizia ha inviato una pattuglia nell'appartamento indicato dalla segnalazione. Una volta sul posto, una donna marocchina, madre di due figli piccoli, ha confermato i maltrattamenti, spiegando agli agenti che suo marito, all'apice dell'ennesima lite scaturita da una diversità di vedute sulle modalità educative dei figli, aveva preso una forchetta e, dopo averla scaldata sul fornello, aveva marchiato il dorso della mano destra del ragazzino. L'ira dell'uomo sarebbe scaturita, a detta della donna, dal fatto che, rientrato a casa dal lavoro, si era accorto che il piccolo, nonostante la madre avesse provato a pulire, aveva imbrattato con i colori i muri dell'appartamento.

Le lesioni da bruciature presenti sulla mano del bimbo sono state confermate dal medico, giunto sul posto assieme alla polizia. Vista la gravità della situazione e l'impossibilità per la donna di spostarsi dalla casa in cui vive, gli agenti del commissariato di Adria hanno proceduto alla denuncia per maltrattamenti del marito.

La giovane marocchina ha, inoltre, denunciato altri soprusi da lei stessa subiti. Non solo. Anche l'altra figlia, di 5 anni, sarebbe stata vittima di maltrattamenti. Il padre, infatti, in un'occasione avrebbe cosparso le labbra della piccola con del peperoncino, per farla desistere dai capricci tipici dei bambini di quell'età.

Il pubblico ministero Maria Giulia Rizzo ha chiesto ed ottenuto dal giudice l'emissione della misura dell'allontanamento del marocchino dalla casa familiare, nonché il divieto di avvicinamento nei confronti della moglie e dei figli.

