ROMA Vittima, suo malgrado, di un incidente nel centro di Roma. Paura ieri per l'attore Luca Zingaretti, da tanti anni interprete del commissario Moltalbano che nel primo pomeriggio è stato sbalzato via dalla sella del suo scooter mentre percorreva via Cola di Rienzo, strada centralissima della capitale nel quartiere Prati.

Zingaretti è stato investito da un'auto una Nissan Note guidata da un romano 61enne che si è fermato, dopo lo scontro, a prestare soccorso. Fortunatamente per l'attore, fratello di Nicola, segretario del Partito Democratico e governatore del Lazio, non ci sono state conseguenze. È stato lui stesso a chiamare gli agenti della polizia locale per poter procedere con la constatazione e i rilievi. «Sto bene» ha detto Zingaretti qualche ora dopo l'incidente mentre gli uomini della polizia locale erano ancora impegnati nei rilievi.

Secondo la ricostruzione, il commissario Montalbano, a bordo del suo scooter stava percorrendo via Cola di Rienzo in direzione piazza Risorgimento quando la Nissan lo ha colpito. L'automobile che fortunatamente non marciava a grande velocità anche per via dell'elevato traffico nella prima domenica dei saldi invernali ha compiuto un'infrazione, girando su via Cola di Rienzo a sinistra quando la manovra sarebbe invece vietata. È stato proprio per questo, per un'irregolarità che a detta dei vigili urbani viene ripetutamente perpetrata dagli automobilisti in quel tratto, che si è verificato l'incidente. Zingaretti non è riuscito a controllare lo scooter ed è caduto in terra. Ma l'attore si è rialzato da solo mentre l'automobilista ha accostato ed è sceso, prestando aiuto e aspettando l'arrivo dei vigili urbani. E subito si è formato un capannello di persone perché, nonostante indossasse un cappello, l'attore è stato riconosciuto dai passanti.

