IL CASOROMA Uno a zero per Fausto Brizzi. «Il fatto non sussiste»: la Procura di Roma segna un punto a favore del regista romano, alla gogna mediatica da quasi nove mesi per le accuse di abusi sessuali, e chiede l'archiviazione delle denunce presentate da tre ragazze per episodi risalenti rispettivamente al 2014, 2015 e 2017. Non solo: gli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Maria Monteleone, hanno svolto accertamenti anche per due casi risalenti ad alcuni anni fa, le cui denunce erano arrivate oltre i termini di legge, e non...