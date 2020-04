IL CASO

ROMA Una fuga di dati senza precedenti. Il sito dell'Inps in tilt per ore. Milioni di cittadini inchiodati in un clamoroso ingorgo online lungo l'arteria digitale che porta ai bonus per l'emergenza Covid-19, dai 600 euro per gli autonomi al voucher babysitter ai congedi parentali straordinari. A distanza di poche ore dalla messa online delle procedure per accedere alle misure previste dal decreto Cura Italia, il portale dell'Inps è di fatto collassato sotto il fuoco incrociato degli hacker, come giura l'ente, e delle migliaia di utenti che a partire dalla mezzanotte di ieri avevano iniziato a prendere d'assalto la piattaforma per garantirsi i sostegni messi in palio.

IL DANNO

Il data breach, definito «gravissimo» dal Garante della privacy Antonello Soro, è emerso dopo le segnalazioni di numerosi utenti che, una volta eseguito l'accesso al sito dell'Inps, al momento di caricare la pagina per inoltrare la domanda si sono visti comparire sul monitor le schede di altri cittadini, corredate dai loro dati personali. Sia il premier Giuseppe Conte che il presidente dell'Inps hanno puntato il dito contro i pirati informatici. Così il vicesegretario del Pd Andrea Orlando. «Alla luce dell'attacco alle nostre infrastrutture strategiche è necessario convocare il Copasir per chiedere al Dis chiarimenti». Violenta la polemica politica, con i leader del centrodestra che sono subito partiti all'attacco del governo. Durante il vertice di ieri a Palazzo Chigi sull'emergenza sanitaria si è registrato anche un duro botta e risposta tra Matteo Salvini e il presidente del Consiglio proprio sul tracollo del portale Inps. Al coro di chi, dall'opposizione, non ha esitato a chiedere le dimissioni di Pasquale Tridico si sono uniti però anche esponenti di Italia Viva. Critici persino alcuni uomini del Movimento 5 Stelle. Mentre il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps Guglielmo Loy ha sottolineato che andavano condotti degli stress test prima del battesimo del fuoco per verificare che un flusso così elevato di domande fosse realmente sopportabile. Intanto la buona notizia è che le 340 mila domande per il bonus autonomi acquisite dal portale nella notte del primo aprile sono salve, dunque chi le ha inoltrate non dovrà ripetere la procedura come si era temuto in principio, e lo stesso vale per le richieste inviate per accedere al voucher babysitter e ai congedi per emergenza Covid-19. La cattiva notizia invece è che chi non ha fatto in tempo a presentare la richiesta dovrà rassegnarsi a una lunga coda: solo per quanto riguarda il bonus autonomi, si calcola che 5 milioni di beneficiari debbano ancora farsi avanti (la misura è pensata per accogliere nel complesso 5,3 milioni di persone circa). L'ingresso online al sito da ora in poi sarà contingentato. Dalle otto del mattino alle quattro del pomeriggio cancelli aperti per patronati e consulenti, poi largo ai cittadini.

IL PASSO FALSO

In un momento in cui l'Italia è chiamata a vincere la sfida digitale per non farsi sopraffare dall'emergenza epidemiologica, il passo falso dell'Inps ha fatto emergere seri dubbi sulle effettive capacità di tutto il sistema di dimostrarsi all'altezza della situazione. All'alba di ieri si sono abbattute sul sito dell'istituto di previdenza oltre cento domande al secondo per un totale di quasi 400 mila richieste all'ora, un volume di traffico che ha mandato la piattaforma fuori pista fin da subito, innescando malfunzionamenti e rallentamenti a raffica. Poi dopo la notizia del data breach il sito è stato temporaneamente chiuso per permettere ai tecnici informatici dell'Inps di risolvere il problema. Prima dello shutdown un messaggio in cui si avvisava l'utenza che le domande per il bonus autonomi sarebbero state trattate in ordine cronologico fino all'esaurimento delle risorse, comparso sul sito dell'istituto e poi ritirato, aveva gettato nel panico la platea dei beneficiari potenziali. Risultato, in centinaia di migliaia hanno iniziato a collegarsi al portale dell'Inps già a partire dalla mezzanotte di aprile, congestionando le vie d'accesso online ai bonus del governo. A nulla sono valse le precedenti rassicurazioni del presidente Pasquale Tridico, tornato a ribadire prima della messa in pista degli agognati 600 euro che non ci sarebbe stato nessun click day e che sarebbe stato possibile inoltrare la domanda anche nei prossimi giorni. Concetto ripetuto anche ieri dopo il naufragio della piattaforma. La gran parte dei pagamenti, è stato assicurato, dovrebbe arrivare a ogni modo intorno alla metà del mese. Il sito è stato riaperto nel tardo pomeriggio ma gli utenti hanno continuato a riscontrare seri problemi di navigazione per tutta la giornata. Per venire incontro ai cittadini e provare a spegnere il malcontento è stato deciso di ricorrere all'aiuto degli intermediari nella gestione delle domande autorizzando anche i commercialisti a scendere in campo. Sulla vicenda si è acceso nel frattempo il faro dell'Autorità garante per la privacy, intenzionata a capire se alla base della falla che si è aperta ieri vi sia o meno un problema di progettazione del sistema.

Francesco Bisozzi

Umberto Mancini

