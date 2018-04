CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Un mandato mirato e soprattutto a tempo. Stanco dello stallo, deciso a dare con «urgenza» un governo con pieni poteri al Paese, Sergio Mattarella ha conferito a Maria Elisabetta Alberto Casellati un'esplorazione dal perimetro estremamente limitato. Sia per il campo di gioco: solo il centrodestra e i 5Stelle. Sia per il timing: quarantott'ore. Domani la presidente del Senato tornerà sul Colle per riferire . Ma molto difficilmente porterà buone notizie. Luigi Di Maio ha ribadito il veto contro Silvio Berlusconi e ha scandito un...