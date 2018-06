CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Un lungo sterminato serpentone di oltre ventimila persone, in fila ore per entrare a visitare i giardini del Quirinale aperti al pubblico per la festa della Repubblica. La coincidenza con il varo del nuovo governo ha reso ieri il 2 giugno, l'occasione che tantissimi hanno usato - in modo quasi liberatorio dopo giorni di attesa - per ringraziare e salutare, al di là del colore politico, colui che è riuscito in un'impresa considerata sin dall'inizio difficilissima: dare al Paese un governo. Strette di mano, applausi e anche qualche...