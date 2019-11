CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Un ex carabiniere chiamato a giudicare otto militari del'Arma imputati al processo sui depistaggi nella vicenda Cucchi. La prima udienza al procedimento sui presunti falsi riguardanti il caso del giovane detenuto morto nel 2009 all'ospedale Pertini di Roma, si apre con l'astensione del giudice, Federico Bona Galvagno.Quest'ultimo, al quale era stato affidato il fascicolo processuale, ha deciso di rimettere la sua nomina in quanto ex carabiniere in congedo. Una scelta che arriva qualche settimana dopo l'iniziativa dei familiari di...