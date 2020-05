IL CASO

ROMA Un'altra nottata in videoconferenza non è esclusa, ma per evitare di ritrovarsi di nuovo con i capidelegazione di maggioranza a discutere senza giungere ad un'intesa, il premier Giuseppe Conte ha capovolto l'agenda incontrando ieri sera i sindacati e oggi gli imprenditori.

Le tensioni nella maggioranza sono fortissime e il vertice di lunedi si è concluso a tarda notte senza accordo, ma con la ritrovata consapevolezza che prima di definire nuovi provvedimenti che riguardano lavoratori e imprese è opportuno consultarli, anche per evitare che i provvedimenti non reggano, si dimostrino inefficaci o vengano stravolti in Parlamento. Quest'ultima era un po' la promessa, o forse la minaccia, renziana rappresentata al vertice da Luigi Marattin, che alla fine - soprattutto per le pressioni di Confindustria - ha avuto la meglio costringendo anche il Pd di Dario Franceschini e Roberto Gualtieri, a fare marcia indietro sulla partecipazione dello stato nelle imprese. Ma al di là delle singole misure, per il governo la Fase2 è molto più difficile da gestire delle settimane del «tutti a casa». Mentre il quadro economico deteriora, e oggi Bruxelles assegnerà all'Italia una disastrosa pagella sulla crescita, la consapevolezza di avere pochi margini per far ripartire il Paese accresce il nervosismo.

D'altra parte una crisi dell'attuale esecutivo viene considerata dal Quirinale come una jattura dall'unico esito: elezioni subito. Neppure il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari verrebbe considerato dal Colle un impedimento. Il fatto che Conte abbia ieri avvertito Renzi che «l'instabilità sarebbe un gravissimo danno alla vigilia della ripartenza», segnale chi sia il principale sospettato. E' però vero che sulla scarsa volontà dei singoli partiti di tornare al voto si è già detto molto prima del Covid, ma non che anche la Lega potrebbe presto unirsi al gruppo. Conte sa di giocarsi molto e che più delle critiche renziana pesano quelle delle categorie e dei cittadini che, sulle misure del governo e sulla sua efficacia, potrebbero non limitarsi ad esprimere una valutazione morale qualora l'autunno sarà ancora peggio della primavera, come si legge nelle previsioni.

La retromarcia è stata ingranata. Già nel vertice notturno di lunedì sera si era capito che sul piano di partecipazione dello Stato alla ricapitalizzazione delle piccole e medie imprese, le certezze del Tesoro erano meno granitiche di qualche ora prima. Ha pesato l'interdizione di Italia Viva, fortemente contraria al provvedimento. Ma hanno pesato anche altri due fattori. Il primo è che la revisione delle regole europee per gli aiuti di Stato, il cosiddetto «Temporary framework», arrivato ieri in bozza al ministero dell'Economia, è molto meno permissivo del previsto. Ci sarebbero moltissimi paletti, come l'obbligo per lo Stato di uscire dal capitale delle imprese entro 3 anni. Così al Tesoro si sta già lavorando a un piano B. Un incentivo alla ricapitalizzazione delle imprese che renderebbe completamente esentasse il 30% dei soldi messi in azienda dall'imprenditore. Uno sgravio fiscale per garantire la patrimonializzazione delle imprese, con altri incentivi per spingerle a delle fusioni e alla crescita dimensionale. Più certezze, invece, ci sarebbero per le imprese fino a 5 milioni di fatturato. Per queste arriveranno degli aiuti a fondo perduto che saranno pari al 20% del fatturato perso ad aprile 2020 rispetto a quelli di aprile 2019. Questo significa che il massimo del contributo a fondo perduto, sarebbe di 83 mila euro nel caso di un'impresa con 5 milioni di ricavi annui che ad aprile di quest'anno, durante il lockdown, non ha fatturato nulla. Insomma, dovrebbero essere queste le misure che Giuseppe Conte dovrebbe illustrare domani al neo presidente degli industriali Carlo Bonomi. Al quale probabilmente prospetterà anche la possibilità di allungare la restituzione dei prestiti garantiti dallo Stato dagli attuali 6 anni fino a 10 anni. I Cinquestelle hanno anche proposto di ricapitalizzare il Mediocredito centrale, permettendo alla Banca pubblica controllata da Invitalia, l'intervento diretto nei prestiti, almeno per le imprese più piccole.

Andrea Bassi

Marco Conti

