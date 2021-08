Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Un'altra giornata di follia da parte di frange no vax che sono scese in strada in mezza Europa. In Italia con espressioni particolarmente grottesche come le rappresentazioni del premier Mario Draghi come un capo nazista. Nazista è stato l'insulto riservato a Bari anche all'assessore alla sanità della Regione Puglia, l'epidemiologo Pierluigi Lopalco.Non che le manifestazioni siano state particolarmente affollate né in Italia...