CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Un'altra fumata nera. A dieci giorni dall'approvazione in consiglio dei ministri della manovra di bilancio e del decreto fiscale che la accompagna, nessuno dei due testi è ancora pronto. Se ne riparlerà, se tutto va bene, la settimana prossima. Il tempo inizia ad essere stretto. Il decreto fiscale che contiene 6,5 miliardi di coperture finanziarie, deve necessariamente entrare in vigore prima della manovra stessa. La data ultima per pubblicare in Gazzetta Ufficiale il testo è il 31 ottobre, per evitare che la conversione (ci...