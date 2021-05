Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Ultima fermata per AstraZeneca, o quasi. La Commissione europea non ha ancora rinnovato il contratto di fornitura delle dosi che è in scadenza a giugno, anche se non esclude del tutto la possibilità di farlo più in là; intanto, punta tutto sul rapporto consolidato con Pfizer/BioNTech e assicura che l'obiettivo di avere il 70 per cento degli europei immunizzati entro metà luglio è realistico. A rivelarlo, ospite della radio...