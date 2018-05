IL CASO ROMA Tutto da rifare. La palla dei diritti tv viene ributtata al centro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Tutto da rifare. La palla dei diritti tv viene ributtata al centro e ora bisognerà capire chi la prenderà. Ieri mattina, come annunciato, il tribunale di Milano ha emesso la sua sentenza confermando, come prevedibile, la sospensione del bando per i diritti 2018-2021 della Serie A fatto da Mediapro, accogliendo le istanze di Sky. Il Presidente della Sezione Imprese del Tribunale di Milano, Claudio Marangoni ha stabilito che il bando va annullato in quanto non correttamente formulato e soprattutto perché avrebbe riscontrato «un...