IL CASOROMA Tre sfregi in sei giorni. La conta si alza. E il Colosseo paga pegno. Ancora un caso di danno vandalico. Una settimana di ponte festivo e l'assalto dei turisti incivili lascia i segni. Stavolta si è trattato di un giovane ungherese di 29 anni, che ha inciso una grande T, grattando - con la chiave bage dell'albergo - per oltre dieci centimetri l'antico travertino delle murature al piano terra dell'Anfiteatro Flavio. «Ma di scritte ce ne sono tante, non credevo fosse vietato», ha provato a giustificarsi in un inglese stentato....