ROMA The Donald deve scappare, subito dopo il National Prayer Breakfast a Washington, dove è presente Giorgia Meloni. Deve correre alla Casa Bianca il presidente americano, per la conferenza stampa sull'impeachment, e che peccato: non c'è tempo per una foto opportunity, o addirittura per un colloquio con nessuno, neanche con Giorgia. Unica italiana invitata a questo mega evento del congresso degli States dove si è fatta conoscere dai repubblicani e dai democratici. C'è stata la stretta di mano con Mike Pompeo, comunque. E la Meloni le attribuisce l'importanza che ha, senza esagerare. «Non sono venuta qui per farmi dare la benedizione a leader del centrodestra da Trump o da chiunque altro. Non ho bisogno del viatico di nessuno, solo dei voti degli italiani».

Uscendo dal mega evento di preghiera politica, la leader di Fratelli d'Italia si concede una battuta a proposito di Conte: «Forse Trump può essere stato mal consigliato, non fosse altro perché non sapeva neanche come si chiamasse, l'ha chiamato Giuseppi, avrà pensato fossero due». E ancora: «Conte rappresenta i 5 stelle molto vicini agli interessi cinesi. Penso che gli americani e Trump non abbiamo focalizzato bene».

Invece il presidente americano e tutti quelli che a lui si ispirano anche in Europa hanno focalizzato bene una cosa che il governo italiano in rosso-giallo non riesce a capire: «Va difeso anzitutto l'interesse nazionale. Questa è la priorità per Fratelli d'Italia. Dobbiamo costruire un'Italia orgogliosa di sé, che tutela i suoi confini, i suoi prodotti, i suoi valori. Dio, patria e famiglia vengono considerati valori quasi eversivi nel nostro Paese, ebbene chi ragiona così è antipatriottico, mentre noi lavoriamo per dare all'Italia un governo di patrioti». Un governo per esempio, assicura Giorgia, che in politica estera non sarà subalterno a nessuno: «Se ti comporti da servo, verrai trattato da servo».

