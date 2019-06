CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO ROMA Sull'Autonomia regionale continua il tira e molla fra la Lega e i 5Stelle. Da una parte il Carroccio, come per la verità da sei mesi a questa parte, mantiene un pressing costante sul provvedimento anche se continuano a non esserne chiari né i contenuti né la tempistica. Dall'altra i 5Stelle mantengono un atteggiamento tiepido e dilatorio.I due partiti della maggioranza anche ieri hanno proseguito nella loro guerra della parole sull'Autonomia. Guerra di trincea, di logoramento, però, senza grandi manovre in vista, almeno per il...