IL CASOROMA Stop all'intitolazione di strade di Roma ad esponenti politici con idee riconducibili al disciolto partito fascista o persone che si sono esposte con idee antisemite e razziali. Questp è il tenore della mozione che verrà presentata dai consiglieri M5S in Campidoglio. L'atto sarà firmato anche dalla sindaca Virginia Raggi che, dopo l'approvazione giovedì in aula di una mozione per l'intitolazione di una strada a Giorgio Almirante (rispetto a cui la Raggi si era dichiarata «ignara») ha sentito la maggioranza e annunciato che...