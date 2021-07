Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Sono morti insieme, madre e figlio, avvelenati dal monossido di carbonio che poco per volta ha saturato il laboratorio della loro panetteria. Ernesta Boglio, 79 anni, e il figlio Bruno Manuello, di 47, stavano lavorando come tutte le mattine, domenica compresa, nel negozio di Torre Mondovì, nel Cuneese, a preparare il pane. Non si sono accorti che qualcosa non funzionava in un forno a gas. È questa la causa più probabile della...