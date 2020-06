IL CASO

ROMA Sono in salita per il centro-sinistra le prime battute della prossima campagna elettorale di settembre. In gioco ci sono sei Regioni (Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Puglia e Campania) e un migliaio di Comuni fra i quali 18 capoluoghi di Provincia o di Regione come ad esempio Venezia, Reggio Calabria, Trento e Bolzano. Il centrodestra dopo molti mal di pancia ha scelto i suoi sei candidati per le regionali mentre il centrosinistra è ancora alle prese con trattative fra più tavoli. In Liguria ad esempio si sta lavorando ad una alleanza fra Dem e 5Stelle che incontra parecchie difficoltà a decollare mentre in altre Regioni, come la Puglia, gli alleati centristi del Pd come renziani e calendiani sembrano intenzionati a non appoggiare il presidente uscente Michele Emiliano.

Secondo i primi sondaggi, che in realtà fotografano tendenze parziali e tutt'altro che consolidate visto che le elezioni si terranno fra tre mesi, il centro destra è dato in vantaggio in Veneto (scontato) Liguria, Marche e Puglia. Leggero vantaggio per il centrosinistra in Toscana mentre in Campania la situazione è articolata. Fra i candidati sarebbe in lieve vantaggio Vincenzo De Luca presidente uscente del Pd sull'antagonista del centro-destra Stefano Caldoro. Sul piano dei consensi ai partiti però sarebbe nettamente in vantaggio il centro destra con percentuali di consenso più alte fra i 10 e i 20 punti.

Anche in Puglia il confronto fra i due poli vede al momento in netto vantaggio (fra i 12 e i 20 punti a seconda delle rilevazioni) il centro-destra. Fuori gioco ovunque il Movimento 5Stelle (che in alcune regioni sta trattando l'allenaza col Pd) anche se con percentuali alte nel Sud.

Di fronte a questa fotografia ieri il segretario Dem Nicola Zingaretti ha lanciato un messaggio inssolitamente eloquenteinsolitamente eloquente: «Da oggi le destre combattono unite in tutte le Regioni - ha detto Zingaretti - Per fortuna con candidati deboli, contestati e già bocciati in passato dagli elettori. Invece tra le forze politiche unite a sostegno del governo Conte prevalgono i no, i ma, i se, i forse, le divisioni. Il motivo è ridicolo: si può governare insieme 4 anni l'Italia ma non una Regione o un Comune». «Il riformismo - prosegue - non è testimonianza, è la costruzione di un progetto che cambia le cose realmente».

D.Pir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA