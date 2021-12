IL CASO

ROMA Sono circa 2.400 i medici No vax finora sospesi in Italia. Ma potrebbero essere oltre il triplo i dottori non vaccinati che continuano a girare liberamente nelle corsie degli ospedali o che visitano ogni giorno i loro pazienti negli studi ambulatoriali. Tranquillamente, come se nulla fosse, nonostante non si siano voluti immunizzare, a dispetto dell'obbligo vaccinale voluto dal governo.

Il condizionale è d'obbligo, perché come spiega Filippo Anelli, presidente della federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo), «non è possibile al momento avere un numero preciso su quanti sono davvero in regola». E il motivo, per certi aspetti, fa tremare più della paura stessa di essere curati nel pieno della pandemia da un medico che potrebbe a sua volta contagiarci: «Fino allo scorso 26 novembre dovevano essere le Asl a monitorare e controllare che il personale sanitario si fosse sottoposto alle vaccinazioni. Invece le aziende sanitarie sono state lentissime nell'adempiere a quest'obbligo. La più virtuosa è stata quella di Milano, che ha sospeso 350 colleghi, segue Torino con 300. A Roma, invece, abbiamo superato quota quaranta, a Bari cinque, a Palermo due e a Crotone nessuno. Cifre che mi fanno dire che c'è qualcosa che non ha funzionato».

Fin qui il danno (per i pazienti). Al quale si è aggiunta anche la beffa. Proprio dallo scorso 26 novembre il governo ha deciso che dovesse essere la Federazione nazionale degli Ordini dei medici a verificare lo stato vaccinale dei propri iscritti. «Ma non abbiamo ancora potuto iniziare quest'attività, perché il Garante della privacy ci ha impedito di controllare il registro delle vaccinazioni, unico strumento per sapere se qualcuno in questo Paese si è immunizzato o meno. Ci hanno spiegato che siamo di fronte a dati sensibili, quindi non potevamo avere accesso. Fortuna che venerdì scorso, con l'ultimo Dpcm, il governo ci ha finalmente consentito di poter visionare queste informazioni. E inizieremo già dalla prossima settimana e, nel caso, scatteranno subito le sospensioni».

LA VERIFICA

Al di là di questo caos organizzativo, il legislatore è stato chiaro: tutto il personale sanitario, non soltanto i medici, deve avere fatto le due dosi del primo ciclo e il richiamo booster. È indispensabile aver seguito questo percorso per esercitare sia negli ospedali pubblici e privati sia negli studi ambulatoriali. Di più, ha prima previsto che «la verifica automatizzata» delle vaccinazioni fosse a carico delle Regioni e delle Asl, poi - come detto - degli Ordini professionali. Senza le tre iniezioni, scatta la sospensione, a meno che non si scelga di immunizzarsi, comunicando la propria decisione entro cinque giorni e sottoponendosi all'inoculazione entro venti. Certo anche per entrare in ospedale ci vuole il Green pass, ma la certificazione rafforzata (il Super Green pass) è entrata in vigore soltanto dal 15 dicembre, prima valeva la versione base, che si otteneva anche facendo un tampone ogni due giorni. «E il caos - spiega Antonio Magi, presidente dell'Ordine di Roma - nasce proprio da questo: perché sono attività separate il controllo della certificazione verde e quello automatico sulle vaccinazioni dei medici che fino al 26 novembre doveva essere eseguito dalle Regioni e dalle Asl. E su questo versante gli enti in questione hanno registrato ritardi oltre il dovuto». Replica Pier Luigi Lo Palco, virologo e fino a un mese fa assessore alla Sanità della Regione Puglia: «Io non ho registrato questo scenario descritto dall'Ordine. Ma non escludo il problema. E credo che i maggiori casi si siano verificati tra i medici di libera professione, quelli non dipendenti e non convenzionati. Forse sarebbe stato meglio da subito far fare i controlli agli stessi ordini».

I DUBBI

In Italia i medici sono circa 460mila. Stando alle stime del Fnomceo sono circa 2.400 gli iscritti alla categoria quelli sospesi finora dalle Asl. Sempre l'Ordine, lo scorso novembre, aveva comunicato che circa un quarto del totale si era ravveduto. Ma su questi numeri Magi nutre dei dubbi. «Ipotizziamo - spiega - che anche un 5 per cento dei nostri iscritti si indietro con le vaccinazioni e che almeno il 2 sia No vax (quindi oltre 8mila, ndr). Ma non chiedetemi dove lavorano o se sono pensionati, semplicemente perché il monitoraggio a cura di Regioni e Asl non è mai entrato a regime».

Francesco Pacifico

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA