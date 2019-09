CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA «Siamo i più democratici». «Diciamo i più ubbidienti». Le analisi di Giorgia Meloni e Ignazio La Russa non coincidono del tutto. Ma al termine dell'incontro di Giuseppe Conte con il popolo di Atreju, tutti e due tirano un sospiro di sollievo per come è andata l'ora scarsa di chiacchierata sotto il tendone allestito all'isola Tiberina. I TIFOSI L'invito al presidente del Consiglio era stato fatto in pieno governo gialloverde e poichè sono tanti i fans di Salvini, ora all'opposizione ci si sente ancora di più. Per fare...