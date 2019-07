CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Siamo arrivati alle accuse di «tradimento». La Lega ieri ha usato questo termine, finora riservato alla sinistra, per definire il comportamento dei 5Stelle in Europa. M5S e Lega, nel day after dell'elezione di Ursula von der Leyen, navigano nella tempesta. Con un'incognita che irrigidisce le posizioni e coinvolge il premier Giuseppe Conte in una mediazione delicatissima: la nomina di un esponente leghista nella squadra della nuova presidente della Commissione.Nomina appesa a un filo, tanto che ormai in ambienti della maggioranza...