IL CASOROMA Si fa duro adesso lo scontro tra Roma e Bruxelles, ma anche tra l'Italia e i singoli Paesi europei. E come dimostra il riferimento di Luigi Di Maio ai dossier economici, non c'è sul tappeto solo la politica migratoria. Ci sono le concessioni che alla Commissione verranno richieste da Roma con la legge di bilancio. LA FLESSIBILITÀSecondo indiscrezioni il margine di flessibilità potrebbe essere di circa 8 miliardi, sempre che l'Italia riesca a dimostrare di essersi avvicinata al taglio richiesto di 5 miliardi (0.3 per cento del...