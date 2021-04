Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA «Si è creato un disagio ma avete in mente chi non riesce ad arrivare a fine mese? A pagare le utenze? Noi capiamo che la gente è stanca di restare bloccata nel traffico, è nervosa ma lo siamo anche noi». Marciano contromano, a piedi in direzione Firenze. Dopo aver spento i motori delle auto e paralizzato un tratto dell'Autostrada del Sole. Più di ottanta ristoratori per lo più toscani, che ieri mattina avevano preso parte...