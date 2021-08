Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Si cominciano a contare i voti che dovrebbero portare Giuseppe Conte alla presidenza di M5S e nell'empireo dei capi partito a cui egli aspira da tempo ad entrare. I timori per la scarsa partecipazione al voto da parte degli attivisti sulla piattaforma SkyVote sono stati superati: mentre per dire sì o non al nuovo statuto c'era stata l'altro giorno una mezza diserzione militante, stavolta fioccano i clic e Conte è soddisfatto....