IL CASOROMA Si chiama Molnupiravir, è un nuovo farmaco antivirale da somministrare per via orale che combatte il Covid 19. La sperimentazione ha dato risultati incoraggianti: riduce del 50 per cento i ricoveri e i decessi. Più nel dettaglio, spiega l'azienda farmaceutica americana Merck & Co. che ha reso noto i dati della interim analysis dello studio di fase 3: il 7,3 per cento dei pazienti che hanno ricevuto Molnupiravir sono stati...