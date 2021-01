IL CASO

ROMA Se per caso servisse ancora una prova del caos in cui la crisi di governo ha precipitato il centrodestra, a fornirla è la rocambolesca capriola che nel volgere di una notte, ha sottratto il senatore Luigi Vitali all'abbraccio di Giuseppe Conte per riportarlo nel perimetro della coalizione. Dietro il coup de theatre, dice l'ex sottosegretario alla Giustizia, ci sono due distinte telefonate in cui, prima Silvio Berlusconi e poi Matteo Salvini, lo hanno rassicurato sulle loro aperture a governi alternativi una volta che Giuseppe Conte avrà portato via gli scatoloni da palazzo Chigi.

A prescindere che fosse davvero questa la motivazione dell'assurdo zig zag del senatore, l'episodio testimonia ancora una volta che nel centrodestra l'uscita dalla crisi non porta in un'unica direzione. Non è una novità che la compattezza sbandierata sia solo una questione di immagine. Ma questa volta a rendere ancora più paradossale la situazione è il fatto che questo pomeriggio la coalizione, in una nutrita delegazione di 12 persone, si presenterà tutta unita al Quirinale per le consultazioni, piccoli partiti compresi.

Per dire cosa, visto che Giorgia Meloni vuole a tutti i costi le elezioni mentre Silvio Berlusconi parla di governo di unità nazionale e Matteo Salvini ondeggia tra il ridare la parola agli italiani e altri possibili scenari? Quello che accomuna tutti, ossia: basta con Giuseppe Conte, no al ter dell'avvocato del popolo.

Eppure, fino a pochi giorni fa, il leit motiv su cui i tre leader dei principali partiti si erano messi d'accordo suonava più o meno così: meglio due mesi persi per votare che due anni di non governo. Ora Meloni è rimasta ferma a quel punto e dentro Fratelli d'Italia c'è chi guarda con sospetto a queste mosse degli alleati. Nella direzione del partito, che si è riunita ieri sera proprio alla vigilia delle consultazioni, è emerso nervosismo ed è stato chiesto alla leader sovranista di valutare anche l'opzione di andare da soli al Quirinale, spaccando la delegazione unitaria.

«Il tema del voto ci ha tenuto uniti finora e ci terrà uniti anche al Quirinale, poi ci sono sicuramente sfumature diverse e ipotesi di piani B che altri hanno e che io non prendo in considerazione», ammette Giorgia Meloni.

In realtà, Fratelli d'Italia, in termini elettorali, ha tutto da guadagnare da uno scenario del genere: meno Matteo Salvini fa il duro e puro, più lei può andare a mietere nei campi del suo consenso. «Noi siamo sempre stati per l'unità del centrodestra, ma se sono loro ad andare da un'altra parte non c'è dubbio che per noi si aprono praterie», confida un dirigente sovranista.

In questi ultimi giorni, il segretario della Lega si è messo in testa di fare per davvero il leader della coalizione e, infatti, convoca vertici, fa filtrare la sua soddisfazione per la prova di compattezza e manda messaggi aperturisti quanto basta a tenere buono chi, nel suo partito ma soprattutto in Forza Italia, vede con preoccupazione in alcuni casi con terrore l'ipotesi che si torni a breve a votare. Resta il fatto che, tolta l'urgenza di voler sbarrare la strada a Giuseppe Conte, per il resto va ognuno per conto proprio.

Il numero due azzurro, Antonio Tajani, lancia l'idea di un «governo dei migliori che aiuti il Paese», Giovanni Toti (che ieri ha visto Mara Carfagna) ipotizza un esecutivo di unità nazionale con premier Draghi. Il leader della Lega, invece, ritira fuori un vecchio schema: «L'unica alternativa è un governo di centrodestra, oppure si deve andare al voto». Certo, ci sarebbe quel piccolo problemino dei numeri. Per questo dal Carroccio fanno trapelare che ci sarebbero dei senatori M5S ancora coperti ma pronti a fare il salto. Di concreto, a breve, però non ci sarebbe nulla. Ma è una carta che Salvini potrebbe giocarsi al secondo giro. D'altra parte, una volta mandato via l'avvocato del popolo, ognuno ricomincerà la sua partita.

Barbara Acquaviti

