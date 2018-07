CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Se c'era un modo per complicare l'ascesa di Marcello Foa alla presidenza della Rai, Di Maio e soci lo hanno trovato difendendo ieri a spada tratta il sovranista. Un profluvio di dichiarazioni che hanno contribuito non poco ad irritare il partito, Forza Italia, al quale Matteo Salvini intende rivolgersi per trovare i voti che mancano in Commissione Vigilanza.IL CENCELLIFoa per essere eletto presidente ha infatti bisogno di ventisette voti su quaranta, ma le opposizioni - da FI al Pd passando per FdI e Leu - ne hanno diciannove....