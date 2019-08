IL CASO ROMA Se accordo anti Salvini ci deve essere, che sia su un governo di

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Se accordo anti Salvini ci deve essere, che sia su un governo di legislatura, non su un esecutivo tecnico di transizione. Tra i parlamentari grillini ora prevale questa idea anche perché, fa notare qualcuno, se abbiamo governato con la Lega, allora tutto è possibile. «E non si può darla vinta a Salvini che ha tradito».C'è poi l'urlo di Paola Taverna a scuotere l'assemblea dei gruppi del Movimento 5 Stelle dove, soprattutto tra i peones del nord Italia che difficilmente tornerebbero in Parlamento se si andasse al voto, aleggia...