ROMA Rispetto all'inizio del lockdown, quando l'avanzata del virus sembrava inarrestabile, oggi c'è un'Italia migliore. Dice il professor Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute: «Ero tendenzialmente pessimista, ma vedendo come stanno andando le cose, direi che possiamo essere leggermente più sollevati. Questo non vuol dire che il pericolo sia alle nostre spalle». La seconda edizione delle pagelle (più correttamente la valutazione dell'andamento dell'epidemia, regione per regione, sulla base dei 21 indicatori stabiliti dal decreto del ministro Speranza) certifica che tutte le regioni sono vicine alla zona sicurezza, anche se preoccupa la Lombardia. Ma il caso dell'Rt (l'indice di riproduzione del contagio) sta facendo arrabbiare alcune regioni. A partire dall'Umbria, che nelle valutazione della settimana scorsa, era sopra a 1. Attacca la presidente Donatella Tesei: «Non sono un tecnico ma ho capito che questo meccanismo proprio non funziona. È aberrante, non ha riguardo dei numeri reali i quali dicono che noi siamo la migliore regione italiana. Queste notizie stanno assolutamente creando danni». Anche la Valle d'Aosta ha precisato, riferendosi alla rilevazione di ieri: il nostro Rt attuale è a 0,5-0,6.

