IL CASO ROMA Rimuovere le sanzioni contro Mosca per l'annessione della Crimea?

IL CASOROMA Rimuovere le sanzioni contro Mosca per l'annessione della Crimea? Netto l'altolà di Nato e Usa all'Italia di Conte: «Devono restare finché la Russia non cambia atteggiamento». L'annuncio del neo-premier italiano di voler aprire a Mosca scatena il dibattito ed ecco, puntuale, l'altolà dell'Alleanza Atlantica per bocca del Segretario generale Jens Stoltenberg («Le sanzioni economiche sono importanti, perché vengano eliminate la Russia prima deve cambiare comportamento») e dell'ambasciatore degli Stati Uniti presso la Nato,...