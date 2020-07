IL CASO

ROMA «Renzi è un traditore». «Ed è anche un vigliacco. Il suo partitello non supera il 2 per cento e allora lui vuole spaccare tutto». «La pagherà». Ecco il mood in casa Pd di fronte alla nuova «renzata»: Matteo fa bloccare l'iter legge elettorale proporzionale che sta cada a Zingaretti e su cui il Nazareno e Conte sono d'accordissimo con M5S e questo è un bel problemone per i rosso-gialli che vogliono governare insieme ora ma anche dopo le prossime elezioni.

E dunque, il Germanicum - cioè la legge elettorale che s'ispira al modello tedesco - non sarà posto ai voti come testo base lunedì prossimo, in Commissione Affari Costituzionali, come richiesto da Pd, M5s e Leu. Perché Italia Viva si è opposta assieme al centrodestra nella riunione dell'ufficio di Presidenza, che doveva organizzare i lavori. Ed ecco allora un altro segno che tutto è in movimento nel quadro parlamentare e se Forza Italia aspira ad avvicinarsi alla maggioranza un partito di maggioranza come Iv aspira a fare blocco con i berlusconiani (ma anche con Salvini e Meloni) contro il Germanicum che io dem vedono come l'assicurazione sul futuro: permette di governare ancora con M5S, secondo la dottrina Zingaretti-Franceschini, e può impedire al partito di Renzi di tornare in Parlamento se non supera lo sbarramento.

Protesta il relatore (dem) Emanuele Fiano: «Questa decisione di Italia Viva ha per noi un significato politico rilevante perché è la rottura di un accordo politico stretto nel momento in cui abbiamo tutti deciso di far viaggiare la legge elettorale in concomitanza con il referendum sul taglio dei parlamentari», che si svolgerà il 20 settembre. L'ufficio di Presidenza della Commissione tornerà a riunirsi martedì, ha spiegato Fiano.

Anche M5S è imbufalita. Ma i renziani la mettono così, con il capogruppo in Commissione, Marco Di Maio: «Non è prioritario discutere ora di legge elettorale, sulla quale il Pd ha deciso di accelerare per ragioni interne. Oltretutto, questo porterebbe ad una rottura con le opposizioni che in questo periodo hanno consentito al Parlamento di lavorare, come si è visto sul decreto Rilancio. Abbiamo davanti a noi dei provvedimenti importanti da affrontare e questa rottura sarebbe un errore politico». Replica il Nazareno: «Italia Viva s'è ridotta a fare da stampella a Salvini e al centrodestra». Zingaretti è il più arrabbiato di tutti: già non s'è mai fidato di Renzi, ora si fida ancora di meno.

