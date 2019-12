IL CASO

ROMA Recuperare l'identità perduta, affondata sotto i colpi delle tornate amministrative. Di Maio cerca la risalita, affida al progetto dei facilitatori la rinascita M5s. Ma con la riunione di due giorni fa il capo politico pentastellato, dopo aver blindato il governo, ha aperto anche ad un'altra fase che potrebbe portare all'abbandono della cosiddetta «terza via». Zingaretti e Franceschini da tempo spingono per un'alleanza strutturale tra Pd e M5s. Di Maio ha sempre detto no. Il pressing dell'ala governista è asfissiante, Grillo soffia per far nascere un «fronte progressista» e gennaio sarà il mese in cui verrà certificata la bipolarizzazione tra le forze del centrodestra da una parte e il campo anti-salviniano dall'altra.

La saldatura tra M5s e Pd potrebbe avvenire sui programmi, alla vigilia della definizione nell'esecutivo della cosiddetta «agenda 2020». I vertici pentastellati puntano a lanciare nuove battaglie, a costruire la nuova visione del Movimento ma anche a trovare convergenze con il Nazareno. Gli Stati generali che si terranno a marzo, forse a Torino, potranno essere l'occasione per far durare l'asse con i dem fino a fine legislatura. Il gruppo di lavoro per arrivare alla costituzione di una nuova carta di valori sarà coordinato da Toninelli. Il tentativo di Di Maio è quello innanzitutto di compattare i gruppi e far rientrare il dissenso. Ma chi ha deciso di strappare alla Camera una quindicina di deputati dovrebbe andare nel gruppo misto in settimana difficilmente farà un passo indietro. Una riunione potrebbe tenersi già oggi a Montecitorio, dopo l'assemblea di gruppo convocata da Di Maio per fare il punto sulla legge elettorale, sulla comunicazione e sul cambio dello statuto. «Adesso pensiamo al futuro», ha scritto ieri il capo politico su facebook.

Emilio Pucci

