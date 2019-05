CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA «Questa famiglia ha diritto alla casa, non se ne andrà». Al terzo giorno di manifestazioni e proteste, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, si presenta di persona a Casal Bruciato per far visita alla famiglia rom che da 72 ore vive blindata nella casa popolare appena assegnatale, con il terrore di uscire per non essere bersaglio di chi, Casapound in testa, da giorni protesta e martedì ha fatto bersaglio la mamma e la figlia di insulti e minacce agghiaccianti. Insulti riversati ieri anche sulla stessa Raggi, costretta a lasciare...